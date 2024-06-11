Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

Новости

11 июня, 13:00

Новости

Новости часа: фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 12 по 16 июня

Новости часа: фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 12 по 16 июня

Собянин: 12 июня парковка в Москве будет бесплатной

Новости часа: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию восемь спортивных объектов

Собянин: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию восемь спортивных объектов

Собянин: в Сколкове откроется первый в РФ кластер видеоигр и анимации

Фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 12 по 16 июня – Собянин

Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 июня

Новости часа: 60 москвичей за два года получили знак отличия "Волонтер Москвы"

Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Исторический фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве в честь Дня России с 12 по 16 июня. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 11 тысяч многодетных семей получили цифровое удостоверение с подтверждением статуса, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Марьине благоустроят парк Героев Отечественной войны 1812 года, пишет портал мэра и правительства Москвы.

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Сюжет: Лето в Москве
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