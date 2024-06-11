Новости часа: фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 12 по 16 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Исторический фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве в честь Дня России с 12 по 16 июня. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 11 тысяч многодетных семей получили цифровое удостоверение с подтверждением статуса, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Марьине благоустроят парк Героев Отечественной войны 1812 года, пишет портал мэра и правительства Москвы.