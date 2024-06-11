Новости часа: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию восемь спортивных объектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восемь спортивных объектов сдали в эксплуатацию в Москве в 2024 году. Об этом заявил Сергей Собянин.

Москвичей просят пересесть на метро. За ночь в столице выпало 20% месячной нормы осадков, сообщают власти.

Более шести тысяч семей переехали по программе реновации в ЮЗАО, рассказали в департаменте градостроительной политики.

