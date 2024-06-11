Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

11 июня, 11:45

Новости

Новости часа: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию восемь спортивных объектов

Новости часа: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию восемь спортивных объектов

Собянин: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию восемь спортивных объектов

Собянин: в Сколкове откроется первый в РФ кластер видеоигр и анимации

Фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в Москве с 12 по 16 июня – Собянин

Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 июня

Новости часа: 60 москвичей за два года получили знак отличия "Волонтер Москвы"

Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о волонтерском движении в Москве

Новости часа: Собянин открыл приемное отделение Морозовской больницы после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Восемь спортивных объектов сдали в эксплуатацию в Москве в 2024 году. Об этом заявил Сергей Собянин.

Москвичей просят пересесть на метро. За ночь в столице выпало 20% месячной нормы осадков, сообщают власти.

Более шести тысяч семей переехали по программе реновации в ЮЗАО, рассказали в департаменте градостроительной политики.

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