11 июня, 11:45Новости
Собянин: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию восемь спортивных объектов
Восемь спортивных объектов с начала 2024 года ввели в эксплуатацию в Москве. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
Среди них – Дворец тенниса в "Лужниках" и спорткомплекс на улице Раменки. Всего за 13 лет в столице построили более 200 таких объектов, в том числе крупные профессиональные площадки и физкультурно-оздоровительные центры районного масштаба.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.