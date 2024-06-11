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11 июня, 11:45

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Собянин: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию восемь спортивных объектов

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Восемь спортивных объектов с начала 2024 года ввели в эксплуатацию в Москве. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Среди них – Дворец тенниса в "Лужниках" и спорткомплекс на улице Раменки. Всего за 13 лет в столице построили более 200 таких объектов, в том числе крупные профессиональные площадки и физкультурно-оздоровительные центры районного масштаба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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