Собянин: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию восемь спортивных объектов

Восемь спортивных объектов с начала 2024 года ввели в эксплуатацию в Москве. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Среди них – Дворец тенниса в "Лужниках" и спорткомплекс на улице Раменки. Всего за 13 лет в столице построили более 200 таких объектов, в том числе крупные профессиональные площадки и физкультурно-оздоровительные центры районного масштаба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.