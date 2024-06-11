Собянин: в Сколкове откроется первый в РФ кластер видеоигр и анимации

В Сколкове в 2025 году откроют первый в России кластер видеоигр и анимации. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, резидентами станут ведущие и начинающие российские компании-разработчики, а также анимационные студии.

Отмечается, что в кластере смогут не только создавать продукт любого типа и сложности. Кроме того, Москва поддержит и экспорт разработок столичных компаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

