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11 июня, 09:45

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Собянин: в Сколкове откроется первый в РФ кластер видеоигр и анимации

Собянин: в Сколкове откроется первый в РФ кластер видеоигр и анимации

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В Сколкове в 2025 году откроют первый в России кластер видеоигр и анимации. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, резидентами станут ведущие и начинающие российские компании-разработчики, а также анимационные студии.

Отмечается, что в кластере смогут не только создавать продукт любого типа и сложности. Кроме того, Москва поддержит и экспорт разработок столичных компаний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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