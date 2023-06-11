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Собянин рассказал о развитии парка "Братеевская пойма"

Собянин рассказал о развитии парка "Братеевская пойма"

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О развитии парка "Братеевская пойма" на своей странице ВКонтакте рассказал Сергей Собянин. В парке организовали 12 спортивных зон, детские площадки и летний кинотеатр.

Мэр столицы отметил, что парк создали на месте запущенной территории на правом берегу Москвы-реки. С концепцией определились благодаря проекту "Активный гражданин". Так появилась зона для отдыха с экотропой, пирсами и спусками к воде, качелями, шезлонгами, беседками, велодорожками и площадкой для выгула собак.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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