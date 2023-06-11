Собянин рассказал о работе первого центра развития компетенций "Волонтеры Москвы"

В Москве открыт первый центр развития компетенций "Волонтеры Москвы". О пространстве на улице Трофимова, куда любой доброволец может обратиться за новыми знаниями, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, за первые полгода работы удалось сформировать сообщество тренеров, которые обучили 10 тысяч человек и провели более 70 образовательных программ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.