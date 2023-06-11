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Собянин рассказал о работе первого центра развития компетенций "Волонтеры Москвы"

Собянин рассказал о работе первого центра развития компетенций "Волонтеры Москвы"

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В Москве открыт первый центр развития компетенций "Волонтеры Москвы". О пространстве на улице Трофимова, куда любой доброволец может обратиться за новыми знаниями, в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, за первые полгода работы удалось сформировать сообщество тренеров, которые обучили 10 тысяч человек и провели более 70 образовательных программ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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