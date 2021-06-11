Собянин заявил, что весенний пик пандемии сдвинулся на июнь-июль

Весенний пик пандемии коронавируса в Москве сдвинулся на июнь-июль. Об этом сообщил Сергей Собянин.

При этом и сейчас уровень заболеваемости в столице высок. Мэр отметил, что тяжелых больных стало больше. И это несмотря на то, что у многих уже есть иммунитет – около половины горожан либо переболели, либо сделали прививки.

Эпидемиологи связывают рост с тем, что многие москвичи перестали носить маски и соблюдать дистанцию. Ужесточать меры в Москве пока не планируют. Однако городские службы будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.