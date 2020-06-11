Форма поиска по сайту

11 июня 2020, 15:45

Мэр Москвы

Центр специализированной хирургической помощи откроют в больнице имени Юдина на юге Москвы

Центр специализированной хирургической помощи откроют в больнице имени Юдина на юге Москвы

Новый Центр специализированной хирургической помощи примет первых пациентов этим летом. Его создали в клинической больнице имени Юдина. Ход работ осмотрел Сергей Собянин.

Готовность – 90%. Основной специализацией центра станет хирургия и травматология верхних конечностей. Здесь будут лечить как свежие, так и застарелые травмы и проводить сложнейшие операции.

Центр расположили в бывшем терапевтическом корпусе больницы имени Юдина. Это семиэтажное здание площадью более 15 тысяч квадратных метров. Центр рассчитан на 220 коек, плюс реанимация. Он будет полностью оснащен современным лабораторным и хирургическим оборудованием. Установят С-дуги, микроскопы, аппараты КТ и многое другое. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

мэр Москвы Сергей Собянин медицина видео Станислав Кулик

