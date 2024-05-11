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Новости

11 мая, 06:15

Новости

Сергей Собянин поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост главы кабмина

Сергей Собянин поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост главы кабмина

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Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех москвичей с Днем Победы

Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы

Мэр Москвы поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост главы кабинета министров. В своем телеграм-канале Сергей Собянин напомнил, что под руководством Мишустина, несмотря на пандемию и экономические ограничения Запада, правительство страны последние 4 года эффективно решало самые сложные задачи.

Вдобавок к этому, благодаря поддержке правительства в Москве было реализовано множество проектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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