Сергей Собянин поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост главы кабмина

Мэр Москвы поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост главы кабинета министров. В своем телеграм-канале Сергей Собянин напомнил, что под руководством Мишустина, несмотря на пандемию и экономические ограничения Запада, правительство страны последние 4 года эффективно решало самые сложные задачи.

Вдобавок к этому, благодаря поддержке правительства в Москве было реализовано множество проектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.