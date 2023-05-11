Новости часа: Собянин рассказал об обновленном Южном речном вокзале

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 22 тысяч человек побывали на Южном речном вокзале с момента открытия. Об этом заявил Сергей Собянин.

Предупреждение о непогоде в Москве будет действовать до 19:00. Об этом сообщили синоптики.

Срок реализации строительных проектов в РФ сократился более чем на четверть. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.