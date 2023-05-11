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16:45

Общество

Новости часа: Собянин рассказал об обновленном Южном речном вокзале

Новости часа: Собянин рассказал об обновленном Южном речном вокзале

Собянин рассказал об обновленном Южном речном вокзале

Новости часа: в столичном "Банке технологий" собрали более 400 инновационных разработок

Собянин сообщил о росте популярности столичного "Банка технологий"

Собянин: почти 30 бывших доходных домов XIX–XX веков отремонтируют в столице

Новости часа: Собянин рассказал о восстановлении исторических зданий в Москве

Собянин: почти 30 бывших доходных домов XIX–XX веков отремонтируют в столице

Новости часа: МЦД-3 и МЦД-4 планируют открыть осенью 2023 года

Собянин рассказал, как идет подготовка Казанского направления будущего МЦД-3

Новое общественное пространство появится на Лужнецкой набережной – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 22 тысяч человек побывали на Южном речном вокзале с момента открытия. Об этом заявил Сергей Собянин.

Предупреждение о непогоде в Москве будет действовать до 19:00. Об этом сообщили синоптики.

Срок реализации строительных проектов в РФ сократился более чем на четверть. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

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