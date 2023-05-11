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Собянин рассказал об обновленном Южном речном вокзале

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С Южного речного вокзала в этом году начнут ходить речные трамваи по Москве-реке, а осенью заработает электрический речной транспорт. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Южный речной вокзал становится все более популярным среди москвичей. Он открылся в конце апреля после реконструкции, и с этого момента там побывали больше 22 тысяч человек. За весь сезон речной навигации вокзал сможет принять 300 тысяч посетителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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