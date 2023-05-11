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Новости

15:00

Технологии

Собянин сообщил о росте популярности столичного "Банка технологий"

Собянин сообщил о росте популярности столичного "Банка технологий"

Собянин: почти 30 бывших доходных домов XIX–XX веков отремонтируют в столице

Новости часа: Собянин рассказал о восстановлении исторических зданий в Москве

Собянин: почти 30 бывших доходных домов XIX–XX веков отремонтируют в столице

Новости часа: МЦД-3 и МЦД-4 планируют открыть осенью 2023 года

Собянин рассказал, как идет подготовка Казанского направления будущего МЦД-3

Новое общественное пространство появится на Лужнецкой набережной – Собянин

Собянин рассказал о запуске движения между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово"

Новости часа: во время майских праздников в Москве поженились около 1 100 пар

Собянин: во время майских праздников в Москве поженились около 1 100 пар

Более 400 инновационных разработок собрали в московском "Банке технологий". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Реестр новейших технологических решений для промышленности запустили в сентябре 2020 года. По словам мэра столицы, такой сервис нужен бизнесу, чтобы повысить производительность и качество продукции. Отбором и тестированием технологий занимается Городское агентство управления инвестициями.

В этом году реестр пополнили уже 160 разработок. Это в полтора раза больше, чем за весь 2022 год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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