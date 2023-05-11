Собянин сообщил о росте популярности столичного "Банка технологий"

Более 400 инновационных разработок собрали в московском "Банке технологий". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Реестр новейших технологических решений для промышленности запустили в сентябре 2020 года. По словам мэра столицы, такой сервис нужен бизнесу, чтобы повысить производительность и качество продукции. Отбором и тестированием технологий занимается Городское агентство управления инвестициями.

В этом году реестр пополнили уже 160 разработок. Это в полтора раза больше, чем за весь 2022 год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.