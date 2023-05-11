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Экономика

Новости часа: Собянин рассказал о восстановлении исторических зданий в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о восстановлении исторических зданий в Москве

Собянин: почти 30 бывших доходных домов XIX–XX веков отремонтируют в столице

Новости часа: МЦД-3 и МЦД-4 планируют открыть осенью 2023 года

Собянин рассказал, как идет подготовка Казанского направления будущего МЦД-3

Новое общественное пространство появится на Лужнецкой набережной – Собянин

Собянин рассказал о запуске движения между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово"

Новости часа: во время майских праздников в Москве поженились около 1 100 пар

Собянин: во время майских праздников в Москве поженились около 1 100 пар

Собянин объявил о начале отборочного тура чемпионата профмастерства "Абилимпикс"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 30 жилых зданий, которые были доходными домами, отремонтируют в Москве по программе капремонта. Об этом заявил Сергей Собянин.

Wildberries раскрыл нелегальные способы продвижения на платформе. Ущерб составляет около 650 миллионов рублей.

Ремонт и реставрацию Московского дворца пионеров на Воробьевых горах выполнили на 40%. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

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