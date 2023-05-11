Новости часа: Собянин рассказал о восстановлении исторических зданий в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 30 жилых зданий, которые были доходными домами, отремонтируют в Москве по программе капремонта. Об этом заявил Сергей Собянин.

Wildberries раскрыл нелегальные способы продвижения на платформе. Ущерб составляет около 650 миллионов рублей.

Ремонт и реставрацию Московского дворца пионеров на Воробьевых горах выполнили на 40%. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.