Собянин: почти 30 бывших доходных домов XIX–XX веков отремонтируют в столице

В столице проведут капитальный ремонт почти 30 старинных зданий. Это бывшие доходные дома, которые стали обычными многоквартирными.

Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, в доме в Первом Неопалимовском переулке восстановят лепной декор. А, например, на Покровке предстоит отреставрировать кирпичную кладку. Сложность в том, что все это постройки рубежа XIX–XX веков, а это значит, что работы там нужно проводить с учетом всех исторических особенностей.

В 2022 году в Москве привели в порядок 26 таких зданий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.