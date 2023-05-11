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Собянин рассказал, как идет подготовка Казанского направления будущего МЦД-3

Собянин рассказал, как идет подготовка Казанского направления будущего МЦД-3

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На Казанском направлении железной дороги продолжается реконструкция станций, которые уже этой осенью войдут в состав МЦД-3. О ходе работ в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что протяженность МЦД-3 составит 85 километров. На маршруте будет 41 станция, из которых 14 станут пересадочными.

В данный момент идет капитальный ремонт платформ и навесов, обновляются кассовые залы и турникетные павильоны. Для быстрой оплаты проезда будут установлены новые валидаторы с широкими удобными экранами и подсветкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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