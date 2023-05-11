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Новое общественное пространство появится на Лужнецкой набережной – Собянин

Новое общественное пространство появится на Лужнецкой набережной – Собянин

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На Лужнецкой набережной появится новое общественное пространство. Многофункциональный комплекс строится на территории бывшего завода "Союз".

Как рассказал в своем телеграмм-канале Сергей Собянин, когда новая часть набережной будет готова, ее соединят с беговой дорожкой, идущей вдоль Москвы-реки мимо спорткомплекса.Таким образом, протяженность единого маршрута для бега и велопрогулок составит более трех километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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