Собянин рассказал о продлении срока уплаты страховых взносов за 2022 год

Продление срока уплаты страховых взносов за 2022 год поможет бизнесу адаптироваться к сложившейся ситуации. Об этом заявил Сергей Собянин.

Строительство нового депо "Южное" для обслуживания Замоскворецкой линии метро завершено на 21%, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Турецкие отели сдерживают цены для россиян, вопреки рекордной инфляции в стране. Об этом рассказали в АТОР.