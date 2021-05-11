Собянин вручил премии Москвы в области медицины за 2020 год

Сергей Собянин вручил благодарственные письма и премии города в области медицины за 2020 год. Церемония состоялась в белом зале столичной мэрии.

Мэр подчеркнул, что в этом году на премию было подано рекордное число заявок – 95, так что конкуренция получилась очень высокой.

"От всей души поздравляю с этой победой. Хотел сказать, что 2020 год, за который мы вручаем премии города Москвы в области медицины, был неординарный. И этот неординарный год потребовал неординарных решений. Поэтому все здравоохранение Москвы работало в таком инновационном режиме, режиме преодоления сложных вызовов, с которыми мы с вами не сталкивались уже десятилетия", – сказал Собянин.

Мэр напомнил и об использовании телемедицины, искусственного интеллекта, создании мощных КТ-центров. Появились инновационные технологии лечения, шла подготовка кадров, не были оптимизированы расходы, отметил Собянин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.