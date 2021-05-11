Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Сергей Собянин выразил соболезнования президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову в связи с трагедией, произошедшей в Казани.

"Потрясен чудовищным нападением на казанскую школу, в результате которого погибли дети и взрослые. В этот трудный час Москва с вами, разделяя боль и страдания жителей республики. Прошу передать искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", – говорится в Telegram мэра Москвы.​

Ранее глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе выразил Владимир Путин. Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления.

По последним данным, семь детей и учительница погибли при стрельбе в школе в Казани. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, в больницы доставлен 21 человек, шестеро детей находятся в реанимации.