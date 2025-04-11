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11 апреля, 16:30

Мэр Москвы

Собянин: открыт прием заявок на городскую премию для молодых ученых

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В Москве начали принимать заявки на соискание премии правительства столицы для молодых ученых. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В 2025 году размер награды составит 4 миллиона рублей.

Премия присуждается в 22 номинациях, которые делятся на два направления – теория и практика. Заявки принимают до 18 июля на официальном сайте премии. Победителей объявят в январе. К участию приглашают ученых до 35 лет и докторов наук до 40 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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