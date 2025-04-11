11 апреля, 15:15Мэр Москвы
Собянин: Москва представила инвестиционный потенциал на саммите в Абу-Даби
Москва представила инвестиционный потенциал на саммите AIM Congress 2025 в Арабских Эмиратах. Это одна из самых масштабных площадок Ближнего Востока для встреч представителей бизнеса и госструктур со всего мира. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Столица была удостоена нескольких премий: за привлечение прямых иностранных инвестиций в каршеринг-проект, реализацию особой экономической зоны "Технополис "Москва" и воплощение стратегии кластерного промышленного развития.
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