Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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11 апреля, 15:15

Мэр Москвы

Собянин: Москва представила инвестиционный потенциал на саммите в Абу-Даби

Собянин: Москва представила инвестиционный потенциал на саммите в Абу-Даби

Собянин: началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин сообщил о переносе субботника из-за непогоды с 12 на 19 апреля

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Сергей Собянин открыл трамвайное депо имени Апакова после реконструкции

Сергей Собянин открыл трамвайное депо имени Апакова после реконструкции

Сергей Собянин открыл обновленное трамвайное депо им Апакова

Собянин посетил обновленное трамвайное депо имени Апакова

Москва представила инвестиционный потенциал на саммите AIM Congress 2025 в Арабских Эмиратах. Это одна из самых масштабных площадок Ближнего Востока для встреч представителей бизнеса и госструктур со всего мира. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Столица была удостоена нескольких премий: за привлечение прямых иностранных инвестиций в каршеринг-проект, реализацию особой экономической зоны "Технополис "Москва" и воплощение стратегии кластерного промышленного развития.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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