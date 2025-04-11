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11 апреля, 13:15

Мэр Москвы

Собянин: началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

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В Москве стартовала проходка правого тоннеля между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Работы ведутся на Рублево-Архангельской линии метро. Специальный проходческий щит "Виктория" должен преодолеть более двух километров, включая участок под руслом Москвы-реки.

Левый тоннель начали строить еще в феврале – там работает щит "Натали". По словам специалистов, несмотря на сложные геологические условия, все идет по графику. Новая ветка соединит деловые кварталы и обеспечит удобное транспортное сообщение почти для миллиона москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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