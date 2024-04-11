Новости часа: в новом здании для мировых судей в Москве размещаются 10 судебных участков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новом здании для мировых судей в Ново-Переделкине располагаются 10 судебных участков. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 90 тысяч раз водители зарядили электромобили на станциях "Энергия Москвы" с начала 2024 года. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

Посвященный Северной Осетии тематический поезд запустили на Арбатско-Покровской линии метро. Он будет ездить в течение полугода.