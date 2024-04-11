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Новости

Новости

11 апреля, 20:00

Новости

Новости часа: в новом здании для мировых судей в Москве размещаются 10 судебных участков

Новости часа: в новом здании для мировых судей в Москве размещаются 10 судебных участков

Мэр Москвы сообщил о готовности речных вокзалов к началу навигации

Новости часа: в Москве расширят парковки на территории четырех больниц

Собянин принял решение о благоустройстве территорий четырех городских больниц

Собянин открыл новое здание для мировых судей в Ново-Переделкине

Новости часа: территории четырех больниц благоустроят в столице

Новости часа: мэр Москвы сообщил о готовности речных вокзалов к началу навигации

Мэр Москвы сообщил о готовности речных вокзалов к началу навигации

Сергей Собянин осмотрел новое здание для работы мировых судей в Ново-Переделкине

Собянин рассказал, как речные вокзалы Москвы подготовили к началу навигации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новом здании для мировых судей в Ново-Переделкине располагаются 10 судебных участков. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 90 тысяч раз водители зарядили электромобили на станциях "Энергия Москвы" с начала 2024 года. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

Посвященный Северной Осетии тематический поезд запустили на Арбатско-Покровской линии метро. Он будет ездить в течение полугода.

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