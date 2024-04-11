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11 апреля, 16:00

Новости

Новости часа: мэр Москвы сообщил о готовности речных вокзалов к началу навигации

Новости часа: мэр Москвы сообщил о готовности речных вокзалов к началу навигации

Мэр Москвы сообщил о готовности речных вокзалов к началу навигации

Сергей Собянин осмотрел новое здание для работы мировых судей в Ново-Переделкине

Собянин рассказал, как речные вокзалы Москвы подготовили к началу навигации

"Мой район. Новости": в Крылатском создадут ботанический сад Сеченовского университета

Новости часа: Северный и Южный речные вокзалы готовы к началу летней навигации

Мэр Москвы сообщил о готовности речных вокзалов к началу навигации

Собянин: сезон летней речной навигации в Москве откроется 24 апреля

Новости часа: гостиничный комплекс, торговые и спортивный центры появятся в Бескудникове

Собянин: обновление поликлиники на Амурской улице должно завершиться в этом году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Летнюю навигацию в Москве откроют 24 апреля, речные вокзалы готовы к новому сезону. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москвича с весом более 300 килограммов доставили в больницу после нескольких часов эвакуации, сообщает Москва 24.

Начался прием заявок на ИТ-стажировку в правительстве Москвы. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

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