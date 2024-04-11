Новости часа: мэр Москвы сообщил о готовности речных вокзалов к началу навигации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Летнюю навигацию в Москве откроют 24 апреля, речные вокзалы готовы к новому сезону. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Москвича с весом более 300 килограммов доставили в больницу после нескольких часов эвакуации, сообщает Москва 24.

Начался прием заявок на ИТ-стажировку в правительстве Москвы. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.