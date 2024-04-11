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11 апреля, 15:15

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Мэр Москвы сообщил о готовности речных вокзалов к началу навигации

Мэр Москвы сообщил о готовности речных вокзалов к началу навигации

Сергей Собянин осмотрел новое здание для работы мировых судей в Ново-Переделкине

Собянин рассказал, как речные вокзалы Москвы подготовили к началу навигации

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Новости часа: Северный и Южный речные вокзалы готовы к началу летней навигации

Мэр Москвы сообщил о готовности речных вокзалов к началу навигации

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Сезон летней навигации в Москве откроют 24 апреля. Как сообщил Сергей Собянин, на двух речных вокзалах обновили инфраструктуру причалов, проверили противопожарные системы, инженерные коммуникации, привели в порядок набережные, помыли фасады.

Помимо работ на вокзалах и причалах, необходимо было подготовить и суда. Как рассказал капитан теплохода "Александр Грин", зимой начинаются покрасочные работы на судне – от носа и до кормы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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