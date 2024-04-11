11 апреля, 15:15Новости
Мэр Москвы сообщил о готовности речных вокзалов к началу навигации
Сезон летней навигации в Москве откроют 24 апреля. Как сообщил Сергей Собянин, на двух речных вокзалах обновили инфраструктуру причалов, проверили противопожарные системы, инженерные коммуникации, привели в порядок набережные, помыли фасады.
Помимо работ на вокзалах и причалах, необходимо было подготовить и суда. Как рассказал капитан теплохода "Александр Грин", зимой начинаются покрасочные работы на судне – от носа и до кормы.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.