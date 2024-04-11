Новости часа: гостиничный комплекс, торговые и спортивный центры появятся в Бескудникове

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Гостиничный комплекс, торговые и спортивный центры построят в столичном Бескудникове. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более пяти тысяч велосипедов появятся в московском прокате до конца апреля. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

Подземный пешеходный переход на Ереванской улице в Москве достроят в 2024 году. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарев.