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Новости

Новости

11 апреля, 12:00

Новости

Новости часа: гостиничный комплекс, торговые и спортивный центры появятся в Бескудникове

Новости часа: гостиничный комплекс, торговые и спортивный центры появятся в Бескудникове

Собянин: обновление поликлиники на Амурской улице должно завершиться в этом году

Собянин рассказал о реорганизации нежилой застройки в Бескудниковском районе

Собянин рассказал о планах модернизации среднего профобразования в Москве

"Мой район. Новости": Собянин открыл после капремонта спорткомплекс "Скиф" в Гольянове

Собянин открыл после капитального ремонта спорткомплекс "Скиф" в Гольянове

Новости часа: 63 спортивных объекта вошли в городскую программу реновации

Новости часа: Сергей Собянин открыл спорткомплекс "Скиф" после реконструкции

Новости часа: Собянин сменил главу департамента образования и науки Москвы

Новости часа: Собянин открыл спорткомплекс "Скиф" после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Гостиничный комплекс, торговые и спортивный центры построят в столичном Бескудникове. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более пяти тысяч велосипедов появятся в московском прокате до конца апреля. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

Подземный пешеходный переход на Ереванской улице в Москве достроят в 2024 году. Об этом заявил заммэра Андрей Бочкарев.

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