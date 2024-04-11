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11 апреля, 11:15

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Собянин: обновление поликлиники на Амурской улице должно завершиться в этом году

Собянин: обновление поликлиники на Амурской улице должно завершиться в этом году

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В Гольянове идет масштабная модернизация инфраструктуры. Как подчеркнул в своем телеграм-канале Сергей Собянин, район стремительно преображается.

На месте старых промзон появляются современные кварталы. Акцент делается и на социальные объекты. Так, на Сахалинской улице после капремонта снова заработал спорткомплекс "Скиф". Здание привели в порядок и снаружи, и внутри.

На Амурской улице реконструируют детскую поликлинику. Специалисты перекладывают инженерные коммуникации и выстраивают более удобную планировку. Известно, что до конца 2024 года все кабинеты оснастят новым медицинским оборудованием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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