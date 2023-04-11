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Общество

Новости часа: Собянин рассказал о контрактах Москвы на поставку отечественной продукции

Новости часа: Собянин рассказал о контрактах Москвы на поставку отечественной продукции

Москва заключила больше 79% контрактов на поставку отечественных товаров – Собянин

Новости часа: Путин проведет объемное совещание по экономике 11 апреля

Новости часа: время работы городского транспорта продлят в Москве в пасхальную ночь

Собянин принял решение о продлении работы городского транспорта в пасхальную ночь

Новости часа: Собянин рассказал о трех электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий

Собянин рассказал о строительстве трех электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий

Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Пасхальный дар"

Московский хакатон "Лидеры цифровой трансформации" получил премию BOLD Awards – Собянин

Новости часа: склад с автозапчастями загорелся в подмосковном Нахабине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва заключила более 79% контрактов на поставку отечественной продукции в 2022 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Госдума продлила до конца 2023 года срок обращения физлиц и МСП за кредитными каникулами. Они предоставляются на период до полугода.

В России завели уголовное дело о присвоении Украиной активов крупного банка РФ. Об этом сообщила Генпрокуратура.

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