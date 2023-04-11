Новости часа: Собянин рассказал о контрактах Москвы на поставку отечественной продукции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва заключила более 79% контрактов на поставку отечественной продукции в 2022 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Госдума продлила до конца 2023 года срок обращения физлиц и МСП за кредитными каникулами. Они предоставляются на период до полугода.

В России завели уголовное дело о присвоении Украиной активов крупного банка РФ. Об этом сообщила Генпрокуратура.