Москва заключила больше 79% контрактов на поставку отечественных товаров – Собянин

Москва поддерживает отечественных производителей, закупая через портал поставщиков в основном российскую продукцию. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин. По словам мэра, больше 90% поставщиков – представители малого и среднего бизнеса.

В 2022 году 79% контрактов заключено на поставку именно отечественных товаров. В числе лидеров по закупкам – материалы для строительства и ремонта, хозяйственная продукция, бытовая химия и техника, а также канцтовары, учебники и другие бумажные изделия.

Кроме того, заключены контракты на медицинские товары, отечественное программное обеспечение, оборудование и средства связи. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.