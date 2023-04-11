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Москва заключила больше 79% контрактов на поставку отечественных товаров – Собянин

Москва заключила больше 79% контрактов на поставку отечественных товаров – Собянин

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Москва поддерживает отечественных производителей, закупая через портал поставщиков в основном российскую продукцию. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин. По словам мэра, больше 90% поставщиков – представители малого и среднего бизнеса.

В 2022 году 79% контрактов заключено на поставку именно отечественных товаров. В числе лидеров по закупкам – материалы для строительства и ремонта, хозяйственная продукция, бытовая химия и техника, а также канцтовары, учебники и другие бумажные изделия.

Кроме того, заключены контракты на медицинские товары, отечественное программное обеспечение, оборудование и средства связи. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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