Новости часа: время работы городского транспорта продлят в Москве в пасхальную ночь

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Время работы городского транспорта продлят в Москве в пасхальную ночь. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Извержение вулкана Шивелуч может представлять опасность для внутренних и международных полетов. Об этом сказано в извещении Росавиации для летных экипажей.

Скорость интернета в метро Москвы выросла более чем в 40 раз с 2011 года. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.