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Происшествия

Новости часа: время работы городского транспорта продлят в Москве в пасхальную ночь

Новости часа: время работы городского транспорта продлят в Москве в пасхальную ночь

Собянин принял решение о продлении работы городского транспорта в пасхальную ночь

Новости часа: Собянин рассказал о трех электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий

Собянин рассказал о строительстве трех электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий

Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Пасхальный дар"

Московский хакатон "Лидеры цифровой трансформации" получил премию BOLD Awards – Собянин

Новости часа: склад с автозапчастями загорелся в подмосковном Нахабине

Новости часа: Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма с другими регионами

Новости часа: Собянин заявил о строительстве 100 километров дорог в столице в 2023 году

Собянин поручил ускорить реконструкцию развязки МКАД в районе Липецкой улицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Время работы городского транспорта продлят в Москве в пасхальную ночь. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Извержение вулкана Шивелуч может представлять опасность для внутренних и международных полетов. Об этом сказано в извещении Росавиации для летных экипажей.

Скорость интернета в метро Москвы выросла более чем в 40 раз с 2011 года. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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