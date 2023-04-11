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Новости

12:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о трех электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий

Новости часа: Собянин рассказал о трех электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий

Собянин рассказал о строительстве трех электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий

Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Пасхальный дар"

Московский хакатон "Лидеры цифровой трансформации" получил премию BOLD Awards – Собянин

Новости часа: склад с автозапчастями загорелся в подмосковном Нахабине

Новости часа: Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма с другими регионами

Новости часа: Собянин заявил о строительстве 100 километров дорог в столице в 2023 году

Собянин поручил ускорить реконструкцию развязки МКАД в районе Липецкой улицы

Собянин: в Дни исторического и культурного наследия пройдет более 500 бесплатных экскурсий

Новости часа: Собянин рассказал об экскурсиях в Дни исторического и культурного наследия

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве строят сразу три электродепо для обслуживания Большого кольца и радиальных линий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Госдуме предложили обязать студентов IT-направлений проходить практику в госструктурах. Законопроект отправлен на рассмотрение в Минцифры и Минобрнауки.

Почти 10 миллиардов рублей передали на благоустройство московских дворов из средств за платные парковки. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

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