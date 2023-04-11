Новости часа: Собянин рассказал о трех электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве строят сразу три электродепо для обслуживания Большого кольца и радиальных линий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Госдуме предложили обязать студентов IT-направлений проходить практику в госструктурах. Законопроект отправлен на рассмотрение в Минцифры и Минобрнауки.

Почти 10 миллиардов рублей передали на благоустройство московских дворов из средств за платные парковки. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.