Московский хакатон "Лидеры цифровой трансформации" получил премию BOLD Awards – Собянин

Московский форум-хакатон "Лидеры цифровой трансформации" завоевал международную премию BOLD Awards. Он стал первым в номинации "Открытые инновации". Об этом сообщил Сергей Собянин.

За победу боролись более 140 проектов, в том числе из Германии, Италии и США. Лидеров определили по сумме баллов от экспертов и публичного онлайн-голосования.

Как отметил мэр, опыт Москвы по организации подобных мероприятий уже активно перенимают в регионах. Столица в свою очередь охотно делится, в том числе, практикой организации одного из лучших подобных проектов в мире.

Конкурс "Лидеры цифровой трансформации" уже пятый год привлекает разработчиков к решению реальных городских и коммерческих задач. Прием заявок на этот год уже начался. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.