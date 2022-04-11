Три новых детских сада открыли в ТиНАО: два – в поселении Московском и один – в Десеновском. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Он отметил, что в сумме они смогут принять порядка 770 детей, и добавил, что во дворах учреждений оборудовали детские и спортивные площадки.

Всего за последние 11 лет в столице возвели свыше 300 детских садов. По словам градоначальника, это позволило на два месяца снизить возрастной порог зачисления детей в дошкольные учреждения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

