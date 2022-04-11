Новая магистральная трамвайная линия появится в Москве впервые за 40 лет

Впервые за 40 лет в Москве появится новая магистральная трамвайная линия. Она пройдет вдоль проспекта Академика Сахарова и соединит крупнейший хаб на Площади трех вокзалов с Бульварным кольцом. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Сейчас готовится проект по соединению существующих трамвайных путей. Это создаст дополнительные трамвайные диаметры через весь город. От Комсомольской площади до Бульварного кольца можно будет добраться в два раза быстрее, не спускаясь в метро.

А станция "Комсомольская" разгрузится на 50 тысяч человек в сутки. Линию планируют запустить к концу 2023 – началу 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

