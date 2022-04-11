Собянин представил крупные проекты благоустройства ЮАО в 2022 году

В ближайшее время южные районы Москвы преобразятся. Сергей Собянин представил крупные проекты по благоустройству Южного административного округа.

Там построят современные детские площадки, а также организуют удобные зоны для спорта и отдыха. На улицах появятся новые фонари, скамейки и клумбы. А еще обновят территории у 38 школьных дворов. Мэр подчеркнул, что комфортные условия проживания создают для москвичей всех возрастов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.