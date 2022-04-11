Собянин осмотрел заселяемые по программе реновации дома в Фили-Давыдкове

Сергей Собянин поздравил новоселов во время осмотра многоэтажек по программе реновации в Фили-Давыдкове. Это 24 и 17-этажные жилые дома на Кастанаевской улице. Собянин сообщил, что в районе уже построено три дома, еще четыре сдадут в следующем году.

В новостройках создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Во дворах есть детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.