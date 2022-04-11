Собянин: строительство Северного дублера Кутузовского проспекта завершится в 2023 году

Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта планируется завершить в 2023 году, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на магистрали.

"В Москве развернута еще одна большая стройка, важная, очень интересная. От Молодогвардейской развязки до Северного обхода Одинцова и до "Сити" строится новая платная магистраль. Это первая платная магистраль в городе, которая строится полностью за счет инвестора", – сообщил мэр.

По его словам, в рамках проекта возводится порядка 20 километров дорог. Треть из объектов – это эстакады, путепроводы и мосты.

"Сегодня уже стройка приобретает видимый масштаб, около трети денег проинвестировано. И надеемся, что основные работы в следующем году будут завершены. Получим новую магистраль от МКАД до "Сити", – подчеркнул Собянин.

Он рассказал, что, когда откроется Северный дублер, от МКАД до ММДЦ "Москва-Сити" можно будет доехать за 7–8 минут, сейчас же на такой путь уходит не менее 30 минут.