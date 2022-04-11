Собянин: строительство Северного дублера Кутузовского проспекта завершится в 2023 году

Дублер Кутузовского проспекта будет бессветофорным и сильно сократит время в пути из Одинцова в центр Москвы. Сергей Собянин осмотрел, как идет стройка.

Новая магистраль станет продолжением платной трассы северного обхода Одинцова и пройдет до делового центра "Москва-Сити". Треть пути пролегает над землей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

