Собянин представил меры по поддержке москвичей и бизнеса, принятые за последнюю неделю

В Москве принимают меры по поддержке рынка труда и других отраслей экономики города. О мерах противодействия санкциям на своем сайте рассказал Сергей Собянин.

Мэр сообщил, что на прошлой неделе правительство города утвердило несколько важных решений по поддержке транспортной отрасли, а также сфер торговли и общественного питания. В частности, будет сформирована программа поставок подвижного состава до 2026 года. Город пойдет навстречу производителями и при необходимости будет менять закупочные цены и продлевать сроки по ранее заключенным контрактам. К поставщикам транспорта будет меньше требований, но это не касается безопасности пассажиров.

Владельцам городских кафе разрешили не демонтировать летние веранды. Для малого бизнеса в сфере торговли вводятся отсрочки по налоговым платежам. Кроме того, отменятся индексация платежей – предприниматели будут платить по ставкам прошлого года.

Для владельцев магазинов упрощаются правила перепланировки. Теперь изменение внешнего вида здания не нужно согласовывать с Москомархитектурой. Также в 2022 году не придется повторно измерять помещения и вводится мораторий на назначение штрафов за перепланировки, выполненные ранее. Эти меры помогут поддержать тысячи собственников бизнеса по всему городу, отметил мэр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.