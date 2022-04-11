Темпы и объемы строительства в Москве снижаться не будут – Собянин

В Москве не планируют снижать объемы строительства. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В 2022 году в столице планируют построить 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Почти 4,5 миллиона "квадратов" будет занимать жилье. В эксплуатацию рассчитывают ввести более 330 объектов. В их числе – жилые дома, объекты здравоохранения, культуры и спорта. Примерно половину из них строят инвесторы.



Также в планах властей крупные проекты, касающиеся транспортного развития. Так, в 2022 году рассчитывают закончить строительство 91 километра дорог, в числе которых – 19 эстакад, мостов и тоннелей и 10 внеуличных пешеходных переходов. Планируют завершить и возведение первой очереди московского скоростного диаметра (Северо-Восточной хорды) от Бусиновской развязки до Косинской эстакады, а также строительство развязки на пересечении МКАД с Осташковским и Алтуфьевским шоссе.

Продолжается в городе и активное строительство столичного метро и МЦД. По итогам года в Москве должны открыть 9 станций Большой кольцевой линии, а также транспортно-пересадочные узлы "Печатники" и "Марьина роща". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.