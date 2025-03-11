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11 марта, 23:30

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Сергей Собянин отметил историческую ценность Ростокинского акведука

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В Москве началась масштабная реставрация Ростокинского акведука – уникального инженерного сооружения конца XVIII века, которое является объектом культурного наследия федерального значения. Как отметил Сергей Собянин, это единственный в России акведук, сохранившийся до наших дней. Реставрационные работы планируется завершить уже в третьем квартале этого года.

Специалистам предстоит расчистить и восстановить белокаменную облицовку фасадов и лестниц, заменить поврежденные деревянные конструкции навеса и кровли, а также укрепить кладку. Кроме того, будут отреставрированы беседки-павильоны, которые являются частью архитектурного ансамбля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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