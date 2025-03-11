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Новости

11 марта, 10:15

Новости

Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву

Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву

Собянин сообщил об уничтожении 74 БПЛА на подлете к Москве

Собянин поблагодарил силы ПВО Минобороны за работу при отражении атаки БПЛА

Собянин поблагодарил силы ПВО Минобороны за работу при отражении атаки БПЛА

Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву

Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву

Собянин сообщил о 73 БПЛА, ликвидированных на подлете к Москве

Собянин сообщил о 73 БПЛА, ликвидированных на подлете к Москве

Собянин сообщил о ликвидации 69 БПЛА, летевших в сторону Москвы

Собянин осмотрел новый спорткомплекс "Стальной" на северо-востоке Москвы

Силы ПВО отразили самую массированную атаку беспилотников ВСУ на Москву. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, на разных рубежах сбиты сотни боевых аппаратов. Мэр Москвы поблагодарил расчеты ВКС за отличную работу.

На Домодедовской улице повреждения получил жилой дом. Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, экстренные службы восстановят остекление и крышу здания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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