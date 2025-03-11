Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву

Силы ПВО отразили самую массированную атаку беспилотников ВСУ на Москву. Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, на разных рубежах сбиты сотни боевых аппаратов. Мэр Москвы поблагодарил расчеты ВКС за отличную работу.

На Домодедовской улице повреждения получил жилой дом. Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, экстренные службы восстановят остекление и крышу здания.

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