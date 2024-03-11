Новости часа: поезда Замоскворецкой линии метро полностью обновят за три года

Замоскворецкая линия метро за три года будет обновлена на 100% поездами "Москва-2024" и "Москва-2026". Об этом заявил Сергей Собянин.

Многофункциональный центр площадью 12 тысяч квадратных метров возведут на месте недостроенного паркинга на юге Москвы. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Синоптики прогнозируют до плюс 10 градусов в Москве в выходные, а затем снова мороз. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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