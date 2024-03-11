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Новости

11 марта, 22:30

Новости

Новости часа: поезда Замоскворецкой линии метро полностью обновят за три года

Новости часа: поезда Замоскворецкой линии метро полностью обновят за три года

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, каким будет разноуровневый переход около ГЭС-2

"Мой район. Новости": Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии

Новости часа: Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии метро

На Замоскворецкую линию вышел самый современный поезд метро – Собянин

Собянин объявил о выходе на линии метро поезда нового поколения "Москва-2024"

Новости часа: Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии метро

На Замоскворецкую линию вышел самый современный поезд метро – Собянин

Новости часа: новый поезд "Москва-2024" запустили на Замоскворецкой линии метро

Сергей Собянин объявил о выходе на линии метро поездов нового поколения

Замоскворецкая линия метро за три года будет обновлена на 100% поездами "Москва-2024" и "Москва-2026". Об этом заявил Сергей Собянин.

Многофункциональный центр площадью 12 тысяч квадратных метров возведут на месте недостроенного паркинга на юге Москвы. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Синоптики прогнозируют до плюс 10 градусов в Москве в выходные, а затем снова мороз. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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