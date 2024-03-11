Новости часа: Сергей Собянин рассказал, каким будет разноуровневый переход около ГЭС-2

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пешеходный переход, который появится под Малым Каменным мостом, станет частью прогулочного маршрута. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Контроль за тоннелями и набережными в Москве усилили в преддверии весеннего половодья, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Музей-заповедник "Архангельское" на Масленицу организует битвы подушками и игру в "блинобол", отметили в пресс-службе.