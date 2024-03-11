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Новости

11 марта, 20:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, каким будет разноуровневый переход около ГЭС-2

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, каким будет разноуровневый переход около ГЭС-2

"Мой район. Новости": Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии

Новости часа: Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии метро

На Замоскворецкую линию вышел самый современный поезд метро – Собянин

Собянин объявил о выходе на линии метро поезда нового поколения "Москва-2024"

Новости часа: Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии метро

На Замоскворецкую линию вышел самый современный поезд метро – Собянин

Новости часа: новый поезд "Москва-2024" запустили на Замоскворецкой линии метро

Сергей Собянин объявил о выходе на линии метро поездов нового поколения

Собянин объявил об открытии весеннего фестиваля "Московская Масленица"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пешеходный переход, который появится под Малым Каменным мостом, станет частью прогулочного маршрута. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Контроль за тоннелями и набережными в Москве усилили в преддверии весеннего половодья, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Музей-заповедник "Архангельское" на Масленицу организует битвы подушками и игру в "блинобол", отметили в пресс-службе.

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