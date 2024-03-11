Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта, 18:30

Новости

Новости часа: Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии метро

Новости часа: Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии метро

На Замоскворецкую линию вышел самый современный поезд метро – Собянин

Собянин объявил о выходе на линии метро поезда нового поколения "Москва-2024"

Новости часа: Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии метро

На Замоскворецкую линию вышел самый современный поезд метро – Собянин

Новости часа: новый поезд "Москва-2024" запустили на Замоскворецкой линии метро

Сергей Собянин объявил о выходе на линии метро поездов нового поколения

Собянин объявил об открытии весеннего фестиваля "Московская Масленица"

Собянин объявил о выходе на линии метро поездов нового поколения "Москва-2024"

Новости часа: Москва будет получать щебень из Карелии по офсетному контракту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Замоскворецкая линия за три года будет обновлена на 100% поездами "Москва-2024" и "Москва-2026". Об этом заявил Сергей Собянин.

Цены на бензин в столице стабильны третью неделю подряд, сообщила Московская топливная ассоциация.

Синоптики прогнозируют до 10 градусов тепла в Москве в выходные, а затем – снова мороз. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Читайте также
мэр МосквытранспортэкономикапогодавидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика