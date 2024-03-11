11 марта, 18:30Новости
Новости часа: Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии метро
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Замоскворецкая линия за три года будет обновлена на 100% поездами "Москва-2024" и "Москва-2026". Об этом заявил Сергей Собянин.
Цены на бензин в столице стабильны третью неделю подряд, сообщила Московская топливная ассоциация.
Синоптики прогнозируют до 10 градусов тепла в Москве в выходные, а затем – снова мороз. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.