Новости часа: Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Замоскворецкая линия за три года будет обновлена на 100% поездами "Москва-2024" и "Москва-2026". Об этом заявил Сергей Собянин.

Цены на бензин в столице стабильны третью неделю подряд, сообщила Московская топливная ассоциация.

Синоптики прогнозируют до 10 градусов тепла в Москве в выходные, а затем – снова мороз. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.