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Новости

11 марта, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии метро

Новости часа: Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии метро

На Замоскворецкую линию вышел самый современный поезд метро – Собянин

Новости часа: новый поезд "Москва-2024" запустили на Замоскворецкой линии метро

Сергей Собянин объявил о выходе на линии метро поездов нового поколения

Собянин объявил об открытии весеннего фестиваля "Московская Масленица"

Собянин объявил о выходе на линии метро поездов нового поколения "Москва-2024"

Новости часа: Москва будет получать щебень из Карелии по офсетному контракту

Сергей Собянин пригласил посетить фестиваль "Московская Масленица"

Новости часа: Сергей Собянин пригласил посетить фестиваль "Московская Масленица"

Новости часа: на "Активном гражданине" выберут лучший дизайн новых станций метро – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поезда на Замоскворецкой линии обновят за три года на 100%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Объем промышленного производства в Москве вырос за январь почти на 18%, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Гидрометцентре пообещали москвичам потепление до 10 градусов к концу недели.

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