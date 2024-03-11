Новости часа: Собянин объявил о начале обновления поездов на Замоскворецкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поезда на Замоскворецкой линии обновят за три года на 100%. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Объем промышленного производства в Москве вырос за январь почти на 18%, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Гидрометцентре пообещали москвичам потепление до 10 градусов к концу недели.