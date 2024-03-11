Новости часа: новый поезд "Москва-2024" запустили на Замоскворецкой линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый поезд "Москва-2024" запустили на Замоскворецкой линии метро. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Связку Московского скоростного диаметра и Ленинградского шоссе построят на севере столицы. О магистрали рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Спрос на туры для школьников в Москву вырос, билетов в музеи на весенние каникулы нет. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии.