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Новости

Новости

11 марта, 15:00

Город

Новости часа: новый поезд "Москва-2024" запустили на Замоскворецкой линии метро

Новости часа: новый поезд "Москва-2024" запустили на Замоскворецкой линии метро

Сергей Собянин объявил о выходе на линии метро поездов нового поколения

Собянин объявил об открытии весеннего фестиваля "Московская Масленица"

Собянин объявил о выходе на линии метро поездов нового поколения "Москва-2024"

Новости часа: Москва будет получать щебень из Карелии по офсетному контракту

Сергей Собянин пригласил посетить фестиваль "Московская Масленица"

Новости часа: Сергей Собянин пригласил посетить фестиваль "Московская Масленица"

Новости часа: на "Активном гражданине" выберут лучший дизайн новых станций метро – Собянин

Собянин сообщил, что фестиваль "Московская Масленица" пройдет c 11 по 17 марта

"Цифра дня": 29

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый поезд "Москва-2024" запустили на Замоскворецкой линии метро. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Связку Московского скоростного диаметра и Ленинградского шоссе построят на севере столицы. О магистрали рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Спрос на туры для школьников в Москву вырос, билетов в музеи на весенние каникулы нет. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии.

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