11 марта, 15:00Город
Новости часа: новый поезд "Москва-2024" запустили на Замоскворецкой линии метро
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый поезд "Москва-2024" запустили на Замоскворецкой линии метро. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Связку Московского скоростного диаметра и Ленинградского шоссе построят на севере столицы. О магистрали рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Спрос на туры для школьников в Москву вырос, билетов в музеи на весенние каникулы нет. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии.