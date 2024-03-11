11 марта, 15:00Новости
Сергей Собянин объявил о выходе на линии метро поездов нового поколения
На Замоскворецкой линии метро запустили новые поезда – это составы последней серии "Москва-2024". В церемонии выхода первого такого поезда на линию принял участие Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, через два года выйдет поезд "Москва-2026". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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