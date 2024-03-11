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11 марта, 15:00

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Сергей Собянин объявил о выходе на линии метро поездов нового поколения

Сергей Собянин объявил о выходе на линии метро поездов нового поколения

Собянин объявил об открытии весеннего фестиваля "Московская Масленица"

Собянин объявил о выходе на линии метро поездов нового поколения "Москва-2024"

Новости часа: Москва будет получать щебень из Карелии по офсетному контракту

Сергей Собянин пригласил посетить фестиваль "Московская Масленица"

Новости часа: Сергей Собянин пригласил посетить фестиваль "Московская Масленица"

Новости часа: на "Активном гражданине" выберут лучший дизайн новых станций метро – Собянин

Собянин сообщил, что фестиваль "Московская Масленица" пройдет c 11 по 17 марта

"Цифра дня": 29

Собянин: Москва подписала первый в России межрегиональный офсетный контракт

На Замоскворецкой линии метро запустили новые поезда – это составы последней серии "Москва-2024". В церемонии выхода первого такого поезда на линию принял участие Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, через два года выйдет поезд "Москва-2026". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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