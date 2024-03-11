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Новости

Новости

11 марта, 13:45

Новости

Новости часа: Москва будет получать щебень из Карелии по офсетному контракту

Новости часа: Москва будет получать щебень из Карелии по офсетному контракту

Сергей Собянин пригласил посетить фестиваль "Московская Масленица"

Новости часа: Сергей Собянин пригласил посетить фестиваль "Московская Масленица"

Новости часа: на "Активном гражданине" выберут лучший дизайн новых станций метро – Собянин

Собянин сообщил, что фестиваль "Московская Масленица" пройдет c 11 по 17 марта

"Цифра дня": 29

Собянин: Москва подписала первый в России межрегиональный офсетный контракт

Сергей Собянин: москвичи выберут самые красивые новые станции метро

Москва будет получать щебень из Карелии по офсетному контракту – Собянин

Собянин объявил об открытии весеннего фестиваля "Московская Масленица"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва и Карелия заключили первый в России межрегиональный офсетный контракт. Об этом заявил Сергей Собянин.

В столице вывозят снежные завалы и убирают снег с газонов, рассказали в комплексе городского хозяйства.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до утра среды, 13 марта, сообщили синоптики.

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