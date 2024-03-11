Новости часа: Москва будет получать щебень из Карелии по офсетному контракту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва и Карелия заключили первый в России межрегиональный офсетный контракт. Об этом заявил Сергей Собянин.

В столице вывозят снежные завалы и убирают снег с газонов, рассказали в комплексе городского хозяйства.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до утра среды, 13 марта, сообщили синоптики.