Новости часа: Сергей Собянин пригласил посетить фестиваль "Московская Масленица"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 29 фестивальных площадок "Московских сезонов" открыли на Масленицу в столице. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Объем промышленного производства в столице вырос на 17,8% в начале 2024 года, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Синоптики сообщили, что весенняя погода вернется в Москву с 13 марта.