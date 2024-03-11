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Новости

11 марта, 13:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин пригласил посетить фестиваль "Московская Масленица"

Новости часа: Сергей Собянин пригласил посетить фестиваль "Московская Масленица"

Новости часа: на "Активном гражданине" выберут лучший дизайн новых станций метро – Собянин

Собянин сообщил, что фестиваль "Московская Масленица" пройдет c 11 по 17 марта

"Цифра дня": 29

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Сергей Собянин: москвичи выберут самые красивые новые станции метро

Москва будет получать щебень из Карелии по офсетному контракту – Собянин

Собянин объявил об открытии весеннего фестиваля "Московская Масленица"

Новости часа: более 34 млн поездок совершили пассажиры на МЦД-4 за полгода

Новости часа: московские ИТ-компании заработали 3,5 трлн рублей за 2023 год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 29 фестивальных площадок "Московских сезонов" открыли на Масленицу в столице. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Объем промышленного производства в столице вырос на 17,8% в начале 2024 года, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Синоптики сообщили, что весенняя погода вернется в Москву с 13 марта.

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